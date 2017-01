Im Portrait der USP - Wolfgang Feichtinger

29.01.2017, 20:13 Uhr

Zum Verein kam er nicht als Spieler, wie die meisten anderen, sondern als. Wolfgang selber kickte eigentlich immer bei Hobbymannschaften. Er übernahm 2011 die Nachwuchsarbeit in der Bambinigruppe.Als er 2013 die Spiele seiner Schwester in der Damenmannschaft beobachtete, entstand in ihm das Interesse an der Funktion des Stadionsprechers. So versuchte er sich als solcher bei den Heimspielen unserer Ladies und das zu Wohlgefallen sowohl der Zuseher als auch von den Spielerinnen. Als im Folgejahr auch bei den Heimspielen der Kampfmannschaft "Not am Mann" war, musste Wolfgang nicht lange überredet werden. Er übernahm die Funktion mit Bravour und ist seitdem nicht mehr aus dem Vereinsleben der Union Sparkasse Pettenbach weg zu denken!