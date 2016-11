"Kick Off" - Ein Team stellt sich vor

25.11.2016, 16:58 Uhr

Eine bisher gute Saison in der BTV Landesliga West zeigten die Almtal-Kicker der Union Pettenbach. Mit 27 Punkten überwintert das Team von Trainer Walter Waldhör auf dem dritten Platz. Mit einem guten Frühjahr soll aber der Angriff um den Aufstiegsplatz erfolgen. Der Aufstieg zurück in die OÖ-Liga ist das erklärte Ziel im Verein. Erfahren Sie etwas mehr über den Plan zum Aufstieg und über die bunte Mischung unserer aktuellen Mannschaft.

In den nächsten Wochen stellen wir Ihnen unsere Spieler sowie ein paar Funktionäre im Verein vor. Wir präsentieren Ihnen jede Woche zwei Spieler beziehungsweise Funktionäre, die interessantes zu erzählen haben. Ob Fußballerisches oder Persönliches, für Abwechslung in den Kurzportraits ist gesorgt. Wir beginnen am 29.11. mit dem ersten Portrait. Informationen erhalten Sie unter www.meinbezirk.at im Sportteil, auf www.union-sparkasse-pettenbach.at und auf der Vereinsseite der Union Pettenbach auf Facebook. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim durchschmöckern!