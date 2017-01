Ladies des SV Windischgarsten trumpften auf

07.01.2017, 18:11 Uhr

Sechs Frauenteams aus der Region nahmen vergangenen Samstag am Regionscup in Kirchdorf teil.

In der Stadthalle zeigten viele junge Ladies ihr Können am Ball. Neben den Feldspielerinnen überzeugten aber auch die beiden Torfrauen der Union Pettenbach, Sophie Pöll, und der Spielgemeinschaft aus Kematen/Schiedlberg, Simone Bachler, mit ihrem können. Am meisten überzeugte das Team des SV Windischgarsten, denn mit 5 Siegen und lediglich einem Remis sind sie der verdiente Sieger in diesem Jahr. Den zweiten Platz belegten die Damen des FC Altmünster, die sich nur gegen den Turniersieger einmal knapp geschlagen geben mussten. Die Plätze Drei bis Sechs belegten der Reihe nach die Spielgemeinschaft Kematen/Schiedlberg, der SV Scharnstein, die Union Pettenbach und die TuS Kremsmünster.