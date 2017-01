Mit Top-Spin an die Spitze

04.01.2017, 18:00 Uhr

Manuel Klinglmair aus Pettenbach gilt als großes Tischtennistalent

Bis zu viermal in der Woche trainiert Manuel Klinglmair. Er zählt zu den größten Tischtennis Talenten in Österreich und spielt seit eineinhalb Jahren Tischtennis-Meisterschaften in Pettenbach. Mit seinen elf Jahren ist er aktuell der jüngste Meisterschaftsspieler seines Heimatvereines. Er gilt aber nicht nur in Pettenbach als großes Talent, sondern auch österreichweit ist Manuel kein Unbekannter mehr. Bei vielen Turnieren nahm er in seiner Altersklasse bereits mit Erfolg teil. Bei Turnieren wie heuer in Kapfenberg, Dornbirn, Wels oder Freistadt kann er sich mit den besten Spielern messen.

„Die Schule geht vor“

„Manuel gehört aktuell zu den besten 15 in seiner Altersklasse in ganz Österreich“, so sein stolzer Papa, der ebenfalls seit vielen Jahren Tischtennis spielt – aktuell in der Regionalklasse. Mit Nachwuchstrainer Attila Szücs, der die Spielgemeinschaft Wels in der ersten Bundesliga trainiert, soll Manuel noch intensiver gefördert werden. Er ist vom Talent des Pettenbachers überzeugt. „Er kann es weit bringen, solange er fleißig trainiert". Das wichtigste für ihn ist aber, dass er Spaß am Training hat.“ Nebenbei spielt er auch noch in der U12 Mannschaft im Fußball.„Es ist gut wenn sich im Nachwuchs etwas bewegt. Wir brauchen junge Spieler im Verein, die gefördert gehören“, so Vater Christian Klinglmair, der nicht nur ein großer Unterstützer, sondern auch Trainingspartner und Motivator für seinen Sohn ist.Das vielbeschäftigte Nachwuchstalent bleibt aber am Boden: „Die Schule geht ganz klar vor.“