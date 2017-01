30.01.2017, 11:05 Uhr

Pferderennen auf Eis und Schnee in der Sportarena Pyhrn-Priel

ROSSLEITHEN (sta). Am 12. Februar ab 12 Uhr geht beim Gestüt Moar im Hof in Roßleithen die Pyhrn-Priel Pferde-Trophy über die Bühne. Bei dem oberösterreichweit höchstdotierten Pferderennen auf Eis und Schnee sorgen Galopp- und Ponyrennen sowie ein Trab-, Schlitten-, und Goaßlfahren für erstklassiges Renngeschehen. Rennsportbegeisterte dürfen sich außerdem auf einen Skijöring-Bewerb freuen. Dabei lassen sich Wagemutige von galoppierenden Pferden auf Skiern über Schnee und Eis ziehen.Den Siegern und den Zweit- und Drittplatzierten winken in Summe 4000 Euro Preisgeld. Die Siegerehrung findet direkt nach jedem Rennen statt. Besucher werden kulinarisch bestens versorgt: Der Verein Moar im Hof wartet mit Kesselheißen, regionalen Spezialitäten und Mehlspeisen auf.Veranstaltet wird die Pyhrn-Priel Pferde-Trophy vom Kulturforum Pyhrn-Priel in Zusammenarbeit mit dem Team Moar im Hof und vielen freiwilligen Helfern. Der Pferdesport gehört zu den ausgewählten Sportarten, die das Kulturforum Pyhrn-Priel mittels Sponsoring unterstützt. Neben dem Tourismusverband Pyhrn-Priel sind die Tourismusräte Windischgarsten und Roßleithen Hauptsponsoren des Spektakels auf Eis und Schnee. Die Austragung der Pferde-Trophy findet nur bei entsprechender Schneelage statt.Fotos: Kulturforum Pyhrn-Priel bzw. Silvano Rebai/ Fotolia.com