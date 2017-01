Ski-Europacup mit Abfahrtspremiere auf der Hannes Trinkl Strecke in Hinterstoder

30.01.2017, 10:46 Uhr

Die Veranstaltungsgemeinschaft USC Raika Hinterstoder/WSV Windischgarsten wird an den drei Renntagen jeweils rund 80 Athleten aus 14 Nationen in Hinterstoder sportlich perfekte Bedingungen liefern. Mit besonderen Erwartungen geht dabei auch das OÖ-Quartett Daniel Hemetsberger, Thomas Mayrpeter, Gregor Sulzer und Michael Offenhauser in die Europacuptage.

Das Programm:

Am ersten Renntag (Mittwoch, 01.02.) wird es nämlich eine Premiere in Hinterstoder geben, werden die Europacupläufer doch erstmals ein Abfahrtsrennen auf der Hannes Trinkl Strecke fahren. Nach der Abfahrt am Vormittag (Start 11 Uhr) wird am Nachmittag noch ein Kombinationsslalom (Start 14 Uhr) ausgetragen. Die Kombination ist dabei das Ersatzrennen der Anfang Dezember in Hafjell abgesagten Rennen. Der Donnerstag und Freitag steht dann ganz im Zeichen der Speedfahrer. Am Donnerstag wird eine weitere Abfahrt gefahren (Start 11 Uhr).Klassisch dann der Freitag, wo ein Super-G ausgerichtet wird. Die Weltcupstrecke gilt unter den Athleten als eine der schwierigsten Super-G Strecken im gesamten Weltcupzirkus.Die Vorbereitungen des Organisationsteams sind nahezu abgeschlossen. Schon am Montag und Dienstag wird je ein Abfahrts-Trainingslauf ausgetragen, um optimale Voraussetzungen für spannende Rennen von Mittwoch bis Freitag zu schaffen.„Unser Team hat hervorragende Arbeit geleistet und die Piste ist in einem Top-Zustand. Wir freuen uns auf tollen Skisport in Hinterstoder und laden alle Zuschauer bei freiem Eintritt in die Energie AG Zielarena ein“, zeigen sich OK-Chef Gerold Hackl, Rennleiter Helmut Plursch und Streckenchef Herwig Trinkl voller Vorfreude auf die anstehenden Europacuprennen.30.01.2017 11 Uhr 1. Abfahrtstraining31.01.2017 11 Uhr 2. Abfahrtstraining01.02.2017 11 Uhr Start FIS Europacup Abfahrt Herren (gleichzeitigKombination)14 Uhr Start FIS Europacup Slalom Herren (Kombination)02.02.2017 11 Uhr Start FIS Europacup Abfahrt Herren03.02.2017 11 Uhr Start FIS Europacup Super-G Herren