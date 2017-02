USC Raika Hinterstoder gewann das Duell gegen die SU TRITEC Pettenbach!

12.02.2017, 19:42 Uhr

Sehr deutliche Erfolge feierten Finn GRUSSOVAR (Bambini, SU TRITEC Pettenbach) mit 8,75 sec. Vorsprung, sein Vereinskollege Laurin Lechner (U12), der 7,89 sec. voran lag, Lorena Ferrari (U12, USC Raika Hinterstoder), die 7,72 sec. schneller als die Zweitplatzierte fuhr und Anni Spitzbart (SU TRITEC Pettenbach , die mit 6.91 sec. Vorsprung in 33,92 sec. die AK II gewann und damit als zweibeste Dame und Drittschnellste des gesamten Starterfeldes (22 Damen, 30 Herren) auf der Hannes Trinkl-Piste abschwang.

Mit ihrer absoluten Tagesbestzeit düpierte Stefanie AUER (USC Raika Hinterstoder) ihre Verfolgerinnen in der U 21 um 5,75 sec.Union Präsident Franz Schiefermair erreichte als Aktiver in 46,39 sec. in der AK III auf dem von Evelyn Rohregger ausgeflaggten Kurs Rang 5 und nahm gemeinsam mit dem Union-Obmann des Bezirkes Kirchdorf, Mag. Wolfgang Graßecker, die Siegerehrung vor.Als Klassensieger wurden geehrt:Anna Rapperstorfer, Barbara Rapperstorfer , Marielle Glück (alle SU Pettenbach) , Sina Resch (NF Nußbach-Wartberg), Sophie Atzlinger (SU Pettenbach),Lorena Ferrari , Lisa Antensteiner, Valentina Ferrari , Bianca Auer , (alle USC Raika Hinterstoder) , Jana Resch (NF Nußbach-Wartberg) , Eva Maria Littringer, Anni Spitzbart(beide SU Pettenbach), Eva Schwarz; Finn Grussovar (SU Pettenbach), Nico Czapiewski, David Plursch(beide USC Raika Hinterstoder), Laurin Lechner (SU Pettenbach), David Hinterberger , Lukas Glöckl, Jakob Hinterberger(alle USC Raika Hinterstoder) Michael Spitzbart, Johann Langeder (beide SU Pettenbach), Manfred Auer, Josef Ferrari (beide Raika Hinterstoder) .