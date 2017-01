Wieder volle vier Punkte abgeräum

23.01.2017, 08:04 Uhr

Für diese beiden Siege war jedoch keine Glanzleistung nötig, leichte Abstimmungsprobleme bei den Nußbacherinnen hielten Laakirchen durchwegs im Spiel. Die wichtigen Punkte konnte man aber machen und somit war der Sieg nie wirklich in Gefahr. Eine solide Leistung, die zum erwünschten 3:0 Erfolg geführt hat.

Im zweiten Spiel trafen die Mädls auf den FBV Grieskirchen. Die jungen Aufsteigerinnen konnten in der Hinrunde ganz und gar nicht zeigen, was in ihnen steckt. Sie kämpften heute um jeden Ball und präsentierten sich ganz anders als in der ersten Runde. In diesem Spiel wollte Coach Hannes Hieslmair, der erstmals wieder mit von der Partie war, auch den Nußbacher Nachwuchs-Cracks Jana Lugerbauer (14) und Angela Mairhofer (16) die Chance geben sich zu beweisen. Die beiden sollen Schritt für Schritt in die Mannschaft hineinwachsen und haben heute bewiesen, dass sie auf einem guten Weg sind."Auch wenn natürlich die Feinabstimmung nach der Weihnachtspause nicht perfekt war, hatten wir beide Teams im Griff. Wir konnten uns zwei 3:0 Siege holen und das war unser Ziel. Obwohl unsere Leistung ausbaufähig ist und wir natürlich daran arbeiten werden, kann man mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Bis zum Final3 wollen wir aber auf jeden Fall noch ein Schauferl drauflegen!", analysiert Abwehrspielerin Ines Maringer die heutige Runde.