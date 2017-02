Zu guter letzt! - Im Portrait der USP - Andreas Pühringer

15.02.2017, 18:16 Uhr

"Nachdem Fußball interessiere ich mich sehr für Motorsport. Ich war mal Moto Cross Fahrer, die Verletzungsgefahr war mir aber zu gefährlich. Mich fasziniert die Geschwindigkeit, ja ich bin vielleicht auch ein Adrenalinjunkey. Beim Downhill ist natürlich auch die Geschwindigkeit etwas das fasziniert und vor Allem flasht - man kann es noch halbwegs selber beeinflussen."

Was möchtest du persönlich im Fußball noch erreichen?"Vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch was anderes gesagt. Aber für mich ist es eigentlich nur mehr wichtig fit zu werden und in Zukunft verletzungsfrei zu bleiben und natürlich weiterhin Spaß zu haben am Fußball."Was ist für dich persönlich wichtig im Leben abseits vom Fußball?"Familie, absolut das wichtigste. Gute Freunde, da reichen wenige aber gute wahre Freunde."Eines seiner persönlichen Vorbilder ist der heute in Neuhofen/Ried Amateure spielende Miron Muslic. Beide spielten ein Jahr zusammen in Weißkirchen in der Offensive. "Seine positive Einstellung zum Fußball hat auch mich geprägt."Im Namen des gesamten Teams wünschen wir unserem Andi eine baldige Rückkehr und einen raschen Heilungsverlauf.Mit unserem Andi Pühringer beenden wir unsere Vorstellung des Teams sowie des Vereins. Sollten Sie den einen oder anderen Spieler oder Funktionär durchgeschmökert haben, würden wir uns auf eure Rückmeldungen auf Facebook unter der Seitesehr freuen.