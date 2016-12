Zwei Medaillen beim Int. Park Pokal

17.12.2016, 13:25 Uhr

Kathrin Jirka startete in der Klasse LK1 Juniorinnen -59kg und hatte in der ersten Runde gleich ein Freilos. Ihren Halbfinalkampf verlor sie ganz knapp. Kathrin freute sich sehr über ihre Bronzemedaille.Anja Latter kämpfte in der Klasse LK2 Schülerinnen -32kg. Nach einem fulmianten Sieg im Halbfinale mit 10:5 musste sie sich nur im Finale ihrer Gegnerin geschlagen geben. Auf ihre Silbermedaille kann Anja sehr stolz sein.