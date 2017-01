Kein alltäglicher Lehrberuf

24.01.2017, 13:06 Uhr

Junges Mädchen aus St. Pankraz findet ihren Weg im Lehrberuf „Straßenerhaltungsfachfrau“.

Frau in Männerdomäne

MOLLN (wer). Die St. Pankrazerin Alexandra Graßmugg pendelt seit Herbst 2015 wochentags zum Gemeindebauhof nach Molln. Sie hat sich für den nicht alltäglichen Lehrberuf „Straßenerhaltungsfach-mann(frau)“ entschieden. Eine Ausbildung, die in der Marktgemeinde Molln seit 2005 angeboten wird und inzwischen von fünf jungen Leuten mit Erfolg abgeschlossen werden konnte. Der Umgang mit Menschen und die Arbeit in frischer Luft waren wichtige Kriterien bei ihrer Berufswahl. Nach einigen „Kennlerntagen“ im Gemeindebauhof war Alexandra sicher, den richtigen Lehrberuf gewählt zu haben. „Mittlerweile unterstützt sie das Team im Gemeindebauhof in hervorragender Weise“, wie Bauhofleiter Willi Haidinger bestätigt. Er bildet derzeit noch einen weiteren (männlichen) Lehrling aus.Berufsbegleitend vermittelt die Berufsschule in Freistadt das notwendige theoretische Fachwissen. Mit der Entscheidung eine weibliche Kraft im Gemeindebauhof aufzunehmen, hat die Marktgemeinde Molln Mut bewiesen. Alexandra Graßmugg hat jedoch alle Befürchtungen zerstreut. Ihre Einsatzbereitschaft und ihre Freude am Beruf sind der beste Beweis dafür, dass sich Frauen auch in Männerdomänen gut behaupten können.Auch bei der Straßenmeisterei in Kirchdorf werden vier junge Lehrlinge zum Straßenerhaltungsfachmann ausgebildet. Dienststellenleiter Raffael Gittmaier: "Wir bilden ständig Lehrlinge aus und sind auch immer auf der Such nach jungen Menschen, die diesen Beruf ausüben möchten." Patrick Zorn aus Schlierbach hat sich für die dreijährige Ausbildung zum Straßenerhaltungsfachmann entschieden. Er sagt: "Meine Aufgaben sind so vielfältig, wie kaum in einem anderen Beruf. Außerdem ist mein Beruf einer mit Zukunft. An meiner Dienststelle in Kirchdorf gefällt mir besonders die Arbeitszeit und der respektvolle Umgang unter den Kollegen."Zu den Arbeiten eines Straßenerhaltungsfachmannes gehören: Winterdienst, Wartung und Reinigung der Straßen, Straßenbau, Pflasterungen, Beton- und Schalungsbau, Kanal- und Leitungsbau oder das Anbringen von Straßenmarkierungen. Auch die Pflege von Grünflächen fällt in das Aufgabengebiet.