Rieder Unternehmensberater berichtet aus Brüssel

02.12.2016, 12:36 Uhr

Förderschiene WIFI4EU

In den drei Tagen wurde ein intensives Programm abgearbeitet. Unter anderem stand ein Besuch der Europäischen Kommission auf dem Programm, wo der Rieder mit unterschiedlichen Experten zu den Themen Wirtschaftspolitik, digitale Herausforderungen und europäischen Nachbarschaftspolitik diskutierte. Die Vorstellung der Arbeit der ständigen Vertretung Österreichs bei der EU, ein Treffen mit österreichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament sowie ein Treffen mit Gerald Lonauer, Leiter des Oberösterreichischen Verbindungsbüros, verschafften Ruttensteiner einen tiefen Einblick über die Funktion und Arbeitsweise der jeweiligen Mandatare.Die Möglichkeit eines grenzüberschreitenden informellen Wissensaustausch nutzte der Rieder durch eine persönliche Einladung zu einem abendliche Buffet-Dinner in der Residenz von Botschafter Walter Grahammer.„Durch die langen Gespräche und teilweise schwierigen Diskussionen hat sich herausgestellt, dass die digitale Revolution eine europäische Herausforderung darstellt. Allerdings werden für Unternehmen und Gemeinden einige interessante Maßnahmen gesetzt, die durchaus das Potenzial haben, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken, wenn sie denn genutzt werden. Das Problem ist aber, dass die meisten Unternehmen und Gemeinden nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Statt auf professionelle Unterstützung zurückzugreifen, vergeuden sie ihr Potenzial.“Als Beispiel führt der Unternehmensberater die noch in Begutachtung befindliche Förderschiene WIFI4EU an, mit der in Gemeinden, aber auch in Krankenhäusern, die Herstellungskosten für ultraschnelle Internet-Hotspots übernommen werden. „Deswegen ist es wichtig, dass wir Systeme schaffen, wo auch die nicht so Digital-Affinen einbezogen werden und an Möglichkeiten teilhaben können, sich zu entwickeln. Ansätze dazu lassen sich im E-Government Aktionsplan 2016-2020 erkennen.“Fotos: Privat