NHT investiert aktuell 25,4 Mio. Euro im Bezirk Kitzbühel

09.02.2017, 14:36 Uhr

1.001 NHT-Wohneinheiten in Bau

Projekte von St. Johann bis Jochberg

2016 befanden sich erstmals 1.001 NHT-Wohneinheiten zeitgleich in Bau. „Das ist ein absoluter Rekordwert und unterstreicht das enorme Bauvolumen der NHT. Durch eine gute Akquise ist unsere Pipeline an Neubauprojekten auch in den nächsten Jahren prall gefüllt“, berichtet Markus Pollo. Der studierte Architekt und Betriebswirt ist seit 1. Jänner neuer kaufmännischer Geschäftsführer bei der NHT.„Derzeit sind im Bezirk Kitzbühel Projekte mit einer Gesamtinvestitionssumme von 42 Mio. € in Bau bzw. in Bauvorbereitung. Von der Neugestaltung der Südtiroler Siedlung in St. Johann bis zu einem neuen Mehrgenerationenhaus in der Gemeinde Jochberg sind unsere Bauaktivitäten im Bezirk aktuell besonders groß. Weitere Projekte in Kitzbühel und Reith sind derzeit in Planung", so der technische Geschäftsführer Hannes Gschwentner.In St. Johann wird am Areal der bestehenden Südtiroler Siedlung eine neue Wohnanlage mit 36 Mietwohnungen samt Tiefgarage realisiert. Im Rahmen von drei Bauphasen sollen dort 114 neue Wohnungen entstehen. Die Baukosten betragen rund 17 Mio. Euro. In Kirchberg realisiert die NHT am Pflanzgarten-Areal ein weiteres Wohnprojekt mit 30 Wohneinheiten und Tiefgarage. In Kitzbühel entsteht am Fuß der Bichlalm eine Wohnanlage mit 17 Mietwohnungen. Beide Objekte sollen bis Sommer 2017 fertiggestellt und übergeben werden.In Reith wird die NHT im Ortsteil Bichlach eine Wohnanlage mit 20 Miet- und 20 Eigentumswohnungen errichten. Und in Jochberg entsteht derzeit eine neue Mehr-Generationen-Wohnanlage mit 21 Wohneinheiten sowie einer Kinderkrippe. Die Fertigstellung des 4,2 Millionen-€-Projekts ist für Ende 2017 geplant."Wir sind auch mit weiteren Gemeinden in guten Gesprächen; so laufen etwa die Planungen für ein Projekt in St. Johann-Oberhofenweg", so Gschwentner