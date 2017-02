Film "Manchester by the Sea" in Englisch mit deutschen Untertiteln

Eigentlich hat Lee mit seiner Heimatstadt schon längst abgeschlossen. Er lebt in Boston, arbeitet als Hausmeister und ist wenig bis gar nicht an zwischenmenschlichem Kontakt interessiert. Doch dann stirbt sein älterer Bruder Joe und Lee wird zum Vormund für seinen 16-jährigen Neffen Patrick ernannt. Völlig überfordert mit der Situation muss Lee nun in seiner alten Heimat lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen. Und er muss sich dazu noch seiner eigenen konfliktreichen Vergangenheit stellen.Mit MANCHESTER BY THE SEA ist Kenneth Lonergan ein berührender, wahrhaftiger und zutiefst menschlicher Film gelungen, der in jeder Minute vollends überzeugt.(fbw-filmbewertung.com)

Regie: Kenneth LonerganGenre: DramaDarsteller: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle ChandlerProduktion: 2016, USA, 137 MinDiverse94 Gewinne & 200 NominierungenSechs Nominierungen - für Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Bester Nebendarsteller, Beste Nebendarstellerin, Bestes Drehbuch: Auszeichnung für Bester Hauptdarsteller, weitere vier Nominierungen