Film "The Grand Seduction" in Englisch mit englischen Untertiteln

Die ELFs (English Language Film Society) zeigt

The Grand Seduction (Die große Versuchung)



Der kleine Haven Tickle Cove steht vor dem Ruin, als ein Ölkonzern in Aussicht stellt, eine Fabrik auf der Insel errichten zu wollen. Einzige Bedingung ist ein niedergelassener Arzt. Der wäre womöglich in dem jungen Doktor Dr. Lewis (Taylor Kitsch) gefunden.Einen Monat haben die Ex-Fischer Zeit, ihn davon zu überzeugen, auf der beschaulichen Insel eine Praxis aufzumachen. Damit er in ihrem Dorf bleiben will, beschließen sie, angeführt vom Ortsvorsteher Murray French (Brendan Gleeson), die Insel dementsprechend zu präparieren ...

Eintritt: 8,50 EURRegie: Don McKellarGenre: KomödieBesetzung: Taylor Kitsch, Brendan Gleeson, Liane BalabanErscheinungsjahr: 2014, Canada, 113 MinAwards: 2 Siege, 7 Nominierungen