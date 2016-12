Gewinnspiel: NIGHTPARK Freeride Club Kitzbühel

28.12.2016, 00:00 Uhr

Kitzbühel Tourismus, Raiffeisen Club und KitzKultur präsentieren am Samstag, 7.1.17 den NIGHTPARK Freeride Club – das Party-Highlight - in Kooperation mit Freeride Film Festival im Sportpark Kitzbühel

GEWINNSPIEL:

Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre verwandelt sich der Mercedes-Benz Sportpark Kitzbühel auch 2017 wieder zum NIGHTPARK – dem großen Club mit internationalen Star-DJs.Beim großen Party-Highlight in Kitzbühel dabei sind: Slack Hippy (UK) von FM4 „La Boum De Luxe” ganz unter dem Motto: “No Bass, No Fun!“, Mz Sunday Luv aus Berlin mit einer gewaltigen electronic, hypnotic Live- Performance, sowie Sathrum, dem DJ-Producer und Percussionisten von Klangtreue Records. Einheizen werden dem Publikum Mr. Rize von Drum Circle und Ironshirt Sound. Für die richtige Optik sorgen einmal mehr die Visual- und Deko Artists von4YourEye und Darklines.Beginn: 21 Uhr. Tickets gibt es in allen Raiffeisenbanken (Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder), bei Kitzbühel Tourismus unter 05356/66 660, im Sportpark Kitzbühel unter 05356/20 222 und bei ÖTicket unter www.oeticket.com. Infos unter www.nightpark.infoDie Veranstalter verlosen 3 x 2 Karten für den NIGHTPARK Freeride Club Kitzbühel