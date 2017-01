22.01.2017, 00:00 Uhr

Premiere ist am Samstag, 4. 2., 20 Uhr im Kultursaal Jochberg. Weitere Termine: Di, 7. und 14. 2., Fr, 17.F 2., Do, 2. und Mo, 6. 3.Kartenreservierung: 0664-4355273 (Karten müssen bis 19.45 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden).