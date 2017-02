Herbarium meets Thailand / Original Thailändische Spezialitäten mit Lannas Thaiküche Kitzbühel

AT

Der März im Grand Tirolia lebt ganz nach dem Motto "amazing Thailand" und feiert die schönen Dinge des Lebens: Thai Spezialitäten aus der Garküche, passende Cocktails aus unserem Herbarium und angenehme Chill-Out Musik.



Am 4.3.2017 servieren wir ab 18:00 Uhr original Thai Food, modern interpretiert von unserem neuen Küchenchef Manuel Satzinger in Zusammenarbeit mit Lannas Thai Küche Kitzbühel. Dazu verzaubern wir mit feinen, würzigen und leicht scharfen Spezialitäten aus dem Land des Lächelns und Cocktailkreationen aus unserem Herbarium.



Wir freuen uns auf Euch!



Für Details wenden Sie sich gerne an info@grand-tirolia.com oder telefonisch unter +43 5356 666 15 551

Um Reservierung wird gebeten!