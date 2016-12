Kino Monoplexx: Frühstück bei Monsieur Henri

, Lederergasse 5 , 6380 Sankt Johann in Tirol AT

Alte Gerberei , Lederergasse 5 , 6380 Sankt Johann in Tirol AT

Aus gesundheitlichen Gründen kann Monsieur Henri nicht länger alleine in seinem Pariser Apartment leben. Obwohl er nicht sonderlich begeistert davon ist, nimmt der alte Griesgram den Vorschlag seines Sohnes an und vermietet ein Zimmer an eine Studentin weiter. Dabei denkt er nicht daran, dem Charme der jungen Constance zu erliegen, sondern nutzt die junge Frau dazu, Chaos in seiner Familie zu stiften.



F 2015; 98 min.; dt. Fassung

Regie: Ivan Calbérac

DarstellerIn: Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec, Noémie Schmidt, Frédérique Bel, u. a.



Eintritt: € 8,25

Infos und Reservierungen unter www.muku.at, info@muku.at oder tel. 05352-61284.