Für Nachtschwärmer die richtige Dosis Rock'n Roll.

Zuvor heizt ab 17:30 Uhr die Band Nordwand mit bekannten Schlagermelodien ein, bevor die Preisverteilung für den Sprint der Frauen am Medal Plaza über die Bühne geht. Danach ab ins Kulturhaus, good old Rock'n Roll mit 69 in the shade, erdig ehrlich. Und DU kannst tanzend und lachend einen weiteren Wettkampftag ausklingen lassen. Rahmenprogramm Hochfilzen 2017