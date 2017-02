"Remix" - Kabartt von David Scheid

01.02.2017, 11:00 Uhr

Kleinkunst lädt ein: Freitag, 10. 2., 20 Uhr, Café Praxmair

KITZBÜHEL. Verständnislos steht David Scheid der Welt gegenüber, in die er als Vertreter der Generation "Y" hinein geboren wurde.Warum muss man sich elends lang fortbilden, um überhaupt erst einmal ein unbezahltes Praktikum absolvieren zu "dürfen"? Sind wir Soft-Skill-Mastsäue?Wie sehr zwingt uns die Gesellschaft Jemand zu sein, der wir nicht sind?All diese Fragen und Anforderungen lassen einen Menschen schon mal an sich und der Welt zweifeln.Ein zarter Charakter zerbricht an seinem Umfeld und wird zum Grantler. In seinem Debüt Programm "Remix" vereint David Scheid global gültige Fragen mit Musik der "Jugend Kultur" Hip Hop. Der Plattenspieler und der Sampler dienen zur pointierten Unterstreichung der verzweifelten Sinnsuche. Die Jugend am Land hat ebenso ihre Spuren im Programm hinterlassen, wie das Leben als nachtaktiver DJ in Wiens Untergrund-Clubs, die er seit über 10 Jahren bespielt.

Wer also den Sinn des Lebens noch nicht erfasst hat, sollte sich"REMIX" unbedingt ansehen. Antworten gibt es zwar keine aber dafür jede Menge Zeit zum Nachdenken: Freitag, 10. 2., 20 Uhr, Café Praxmair.Vorverkauf: Kitzbühel Tourismus, Landesreisebüro, Raiffeisenbank Kitzbühel mit Bankstellen.