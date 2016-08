28.08.2016, 00:00 Uhr

The "Manne"-quins im Casino Kitzbühel

KITZBÜHEL. Zu Show & Kabarett mit The „Manne“-quins lädt das Casino Kitzbühel am 16. 9. (20 Uhr, Einlass 19 Uhr). Mit neuen, fulminanten Kostümen und witzigen Ideen wird keinesfalls gespart. Selbstverständlich werden auch mit der neuen Show „Classics“ alle Lachmuskeln kräftig trainiert.

Kabarett-Ticket zu 30 € im Vorverkauf im Casino Kitzbühel, AK 33 € (mit Sektempfang, Begrüßungsjetons und Eintritt).

VV online unter www.oeticket.com und direkt im Casino Kitzbühel an der Rezeption (ab 15 Uhr).

