The Ping Pong Club startet!

03.12.2016, 00:00 Uhr

Neue Veranstaltungsreihe in Kitzbühel ab 16. 12.

KITZBÜHEL. Ein junges Kollektiv aus vier "Zugezogenen – Marlon Hallmann (Berlin), Annalena Ensinger (Frankfurt), Marc Möllinger (München) und Christina Arlt (Hamburg) starten ab dem 16. Dezember eine neue Eventreihe im Sportpark Kitzbühel."Wir wollen die junge Partyszene beleben, etwas Neues machen. Wir wollen eine Zielgruppe ansprechen, die aus Einheimischen und Touristen zwischen 18 und 29 Jahren besteht", so Artl.

Man will etwas Neues, Frisches, Abwechslungsreiches in der Stadt etablieren. So entstand "The Ping Pong Club Kitzbühel" – kein Lokal, sondern eine Veranstaltungsreihe. Im "Club-Wohnzimmer" sollen sich die Gäste wie zu Hause fühlen und andererseits zu coolem Funk, Soul, 90s Hip Hop, House und Techno das Tanzbein schwingen. Und dazu: Ping Pong spielen! Das Bier in der einen Hand, den Schläger in der anderen. Somit entsteht eine einzigartige neue Szene und Atmosphäre, sind sich die Veranstalter sicher.The Ping Pong Club findet künftig jeden Freitag ab 21 Uhr statt (ausser am 6. 1.). Eintritt ab 18 Jahren; Eintritt 21 - 23 Uhr 7 €, anschl. 10 €.