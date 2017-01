Wanderregion Hagertal in Tirol

26.01.2017, 15:09 Uhr

Winterzeit - Wanderzeit

Die beste Zeit die warmen Wanderstiefel und vielleicht die Schneeschuhe anzuziehen ist erreicht. Im und amfinden wir jetzt die schönsten und einsamsten Plätze in der Region.Eine Wanderung zuroder um denlohnt sich immer. Hier kann man den Blick in das Tal noch ohne hässliche Verbauung genießen. Besonders zu empfehlen ist auch der Weg insz.B. zurJagdhütte. Genauso ist eine Wanderung zuroder zurmit seiner romantischenzu empfehlen.Also los geht's auf Entdeckungsreise in daszwischen Kössen und Erpfendorf.