Bereit für eine „neue“ Liebe

06.02.2017, 21:24 Uhr

Fischzüchter Emanuel Daxer aus Kössen hatte das allein sein satt und beworb sich bei der ATV Kuppelshow mit Arabella Kiesbauer „Bauer sucht Frau“ um eine Frau kennenzulernen. Diese Show hat sich für den Emanuel gelohnt und dabei ist im die Astrid am Angelhaken hängengeblieben.

KÖSSEN(jom)Wenn man im Ort unterwegs ist, sind Emanuel und Astrid jetzt oft anzutreffen und strahlen übers ganze Gesicht. In ihrem Leben hat sich mit der Teilnahme an der Show viel verändert, ja mann kann sagen, sie sind ein verliebtes Paar. Angefangen hat alles vor ca einem Jahr mit der Bewerbung bei ATV, der Vorstellung und Videodreh, Terminvergabe und Vorselektion, erklärt Emanuel. Mit 50+ sind deine Chanen nicht mehr groß um eine liebe Frau kennenzulernen, dachte ich mir.Als ich dann tatsächlich drankam und alles unter Vertrag war, wurde ich schon etwas nervös, denn drei Damen bei der Hofwoche bei mir am Angelteich in Bichlach hat man ja nicht alle Tage.Die Hofwoche war geprägt von vielen Unternehmungen wie Fischen, Wasserskifahren, Motorradfahren, Segeln und Paragleiten-Tandemflug. Diese Tage waren sehr lustig, emotional und manchmal auch sehr feucht-fröhlich, so Emanuel. Schlussendlich mußte ich die zwei Kontrahentinnen Karin und Erika nach Haus schicken und ich entschied mich auf Grund der großen Gefühle für die Astrid aus Silz.Nun sind die Fernsehdrehs abgeschlossen und die Astrid ist bei Emanuel eingezogen. Ja wir mögen uns, haben viel Spaß miteinander und planen schon für die Zukunft, schmunzelt Emanuel. Wir möchten gemeinsam einen längeren Segelturn auf dem Meer machen aber vorher muss die Astrid noch den Segelschein machen, erklärt Emanuel.