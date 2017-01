Galakonzert in Kirchberg

, Sportplatzweg 39 , 6365 Kirchberg in Tirol AT

arena 365 , Sportplatzweg 39 , 6365 Kirchberg in Tirol AT

Ein Konzert der Sonderklasse erwartet die Besucher am 16.01.2016 in Kirchberg/Tirol. Unter der Leitung von Dirigent Prof. Mag. Martin Kerschbaum gastieren die Wiener K&K Symphoniker in der "arena 365".



Der Erlös aus diesem Benefizkonzert, verantaltet von den Rotary-Clubs Kitzbühel und Wörgl-Brixental, kommt bedürftigen Familien in Kirchberg in Tirol, dem Verein "rainbows" Tirol sowie den beiden Sozialfonds der Rotary Clubs Wörgl-Brixental und Kitzbühel zugute.



Einlass mit Sektempfang ist ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Karten gibt es noch bei den Raiffeisenbanken Kirchberg, Kitzbühel und St. Johann, beim TVB-Büro Kirchberg sowie Restkarten an der Abendkasse.