Leserbrief

16.02.2017, 09:37 Uhr

Lois sagt danke...

KÖSSEN. Mich, Alois Raubinger (87 J.), kennt jeder in Kössen. Im Dezember wurde ich schwer krank und war einen Monat im Spital. Danach war eine Betreuung zu Hause technisch nicht möglich und ich wurde ins Pflegeheim Kössen überstellt. Zum Glück war gerade ein Platz zur Kurzzeitpflege frei. Nach drei Wochen konnte ich wieder heim; ich wurde wieder hergerichtet und ich bin wieder fit und glücklich.Danke an alle, die mich betreut haben, von der Pflege über Service, Küche, Verwaltung etc. – alle waren hilfsbereit und freundlich. Das muss einmal gesagt werden, sonst wird darüber immer geschimpft und gejammert. Es ist gut, dass es bei uns in Kössen eine solche Pflegeeinrichtung gibt! (gekürzt)