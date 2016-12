Wild war er, der "Koasa"...

08.12.2016, 12:52 Uhr

Gebhard Bendler präsentierte sein Buch "Wilder Kaiser" – passend im "Kaisersaal" im Stanglwirt.

GOING (niko). Vom TVB Wilder Kaiser war die Initiative ausgegangen, die Geschichte des Tourismus am Wilden Kaiser aufzuarbeiten. "Mit Gebhard Bendler haben wir den idealen Mann dafür gefunden. Dann kam von Anette Köhler vom Tyrolia-Verlag der Vorschlag, daraus gleich ein Buch zu machen – und nun sind wir hier und können das256-seitige Buch mit über 600 Fotos vorlegen", so TVB-GF Lukas Krösslhuber im dafür prädestinierten "Kaisersaal".

Glücklich und erleichtert

"Ich freue mich, dass das Buch von Gebi bei uns präsentiert wird; wir kommen darin auch vor und ich habe meinen alten Schulkollegen wieder getroffen", freute sich Hausherrin Maria Hauser."Das Buch ist ein wahres Geschenk an die Region", so Laudator Axel Borsdorf, Chef von Bendler am Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung in Innsbruck. "Es ist ein fantastisches Buch von Gebi, der 1983 in Wörgl geboren und dann in Schwendt aufgewachsen ist (Bruder von Eiskletter-Weltmeister Markus, Anm. d. Red.). Es ist einfühlsam geschrieben, aber wissenschaftlich fundiert", so Borsdorf."Ich bin glücklich und erleichtet, dass das Buch endlich fertig ist", so Bendler, der einen humorvollen Einblick in einzelne Kapitel gab. Er berichtete von der Wandlung der "abscheulichen" zu "schönen" Bergen, den ersten Alpinisten und dem Beginn des Massentourismus in der Region. Am Wilden Kaiser wurden viele neue Techniken im Alpinklettern (Karabiner, Quergang uvm.) entwickelt, konnte Peter Brandstätter im Podiumsgespräch ergänzen.Zum Fotoshooting stellte sich auch "Bergdoktor" Hans Sigl ein, der im Buch natürlich nicht fehlen darf...Gebhard Bendler, "Wilder Kaiser - 200 Jahre Alpingeschichte und Reisekultur", 256 S., Tyrolia 2016, 39,95 Euro; ISBN: 978-3-7022-3547.5.Fotos: Kogler,Cover: Tyrolia