40 Jahre Stadt- und Ortsbildschutz - Ausstellung in Hopfgarten

27.01.2017, 13:59 Uhr

Ausstellung unter dem Motto „Kontinuität und Wandel“ in der Salvena Hopfgarten

HOPFGARTEN (red.). In den 1970er Jahren wuchs aufgrund der rasanten Bautätigkeit und der damit einhergehenden Veränderungen in der Bausubstanz und im Ortsbild vieler Tiroler Gemeinden zunehmend das Bedürfnis, das reichlich vorhandene historische Erbe zu sichern und vor nicht mehr rückgängig zu machenden Verlusten wertvoller Bausubstanz zu bewahren.Hopfgarten entschloss sich 1986 freiwillig beim Stadt- und Ortsbildschutzgesetz (SOG) mitzumachen.

30 Jahre SOG

Am vergangenen Mittwoch wurde in der Salvena Hopfgarten eine Ausstellung eröffnet, die unter dem Motto „Kontinuität und Wandel“ steht. „Es zeigt uns den Überblick, was in den letzten Jahren alles geschaffen wurde“, erklärte Bgm. Paul Sieberer. Es handelt sich dabei um eine Wanderausstellung, die seitens des Landes organisiert wurde und die von Bauamtsleiter Alois Laiminger nach Hopfgarten gebracht wurde.Hopfgarten hat sich vor 30 Jahren zur SOG bekannt, was keinesfalls einfach war, weil man nicht recht wusste, was auf die Grund- und Hauseigentümer sowie die Gemeinde zukommen wird.Der Marktkern von Hopfgarten würde heute sicherlich anders aussehen, hätte man sich nicht für die SOG entschieden. Mehrere Gebäude würden gar nicht mehr bestehen oder wären durch Neubauten ersetzt worden. Ohne finanzielle Hilfe des Landes – die Mehrkosten der Renovierung werden ausgeglichen – wäre der Erhalten dieser alten Substanzen kaum möglich.Der Fachbeirat steht den Besitzern aber auch immer mit Rat und Tat zur Seite und vor allem steht auch die Marktgemeinde Hopfgarten zur Seite, wo immer es geht. Elf Gebäude sind es in Hopfgarten, die mit Hilfe der SOG einer fachgerechten Renovierungs- und Erhaltungsarbeit zugeführt wurden.Begleitend zur Ausstellung wurden von Christoph Hölz und Nikolaus Juen das Buch „Kontinuität und Wandel – Stadt- und Ortsbildschutz in Tirol 1976 – 2016“ herausgegeben. Das Buch ist im Marktgemeindeamt zum Preis von 25,- Euro erhältlich.