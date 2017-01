400 Schüler eine Woche im Skikurs

27.01.2017, 10:53 Uhr

Fünf St. Johanner Skitage vom 23. – 27. Jänner 2017; viel Unterstützung für Kurse

Fünf St. Johanner Skitage vom 23. – 27. Jänner 2017; viel Unterstützung für Kurse

ST. JOHANN (navi). Bisher dauerten die St. Johanner Schulskitage drei Tage. Heuer wurden diese erstmals auf eine Woche (Montag bis Freitag) ausgedeht. Skitechnik und Spaß am Skifahren wurde rund 400 Pistenflöhen aus Volksschule, VS Jodler, Sonderschule, Montessori Schule und Kindergarten von den Skipädagogen der örtlichen Skischulen vermittelt. Zum "Aufwärmen" am ersten Kurstag fand sich auch Bgm. Stefan Seiwald ein.

"Durch die großzügige Unterstützung seitens der Marktgemeinde rund um Bgm. Seiwald (Kosten für Skilehrer, Verpflegung, Versicherungen, AUVA-Sicherheitstage), die Mithilfe der Bergbahnen Skistar St. Johann (Gratis-Skikarten), Intersport Patrick (Gratis-Leihausrüstungen), allen örtlichen Skischulen, Skiclub, Rockbar, Grander Schupf, Onkel Tom's Hütte und der Hochfeldalm war es möglich, mit allen Kindern der zwei Volksschulen, der Allgemeinen Sonderschule, der Montessori Schule sowie den Kindergartenkindern heuer sogar fünf Tage Skifahren zu gehen", erklärt VS-Dir. Barbara Lackner.Die Kinder wurden beim Skikurs von ihren LehrerInnen, 114 Begleitpersonen (Eltern)einem AUVA-Safety-Guide, SkilehrerInnen und BetreuerInnen des Skiclubs begleitet und unterstützt.