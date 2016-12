Anklöpfler aus Westendorf mit Tiroler Advent-Brauchtum in Wien

20.12.2016, 14:40 Uhr

Der anschließende Auftritt im Wiener Rathauskeller war der nächste große Erfolg der Westendorfer.Den Abschluss bildete am Sonntag die musikalisch-gesangliche Gestaltung der Heiligen Messe in der Kirche St. Ägid im 6. Bezirk der Stadt Wien. Voller Andacht lauschten die Gläubigen in der Kirche den gehaltvollen Klängen des Westendorfer-Anklöpfel-Chores bestehend aus: Stefan Tilg, Stefan Krimbacher (musikalische Begleitung mit dem Akkordeon), Annemarie Plieseis, Elisabeth Schmid, Kathrin Stöckl, Martina Stöckl, Kathi Antretter, Irene Eisenbach, Michael Stöckl, Herbert Posch mit seiner Gitarre und Diakon Roman Klotz.