ASVÖ Familiensporttag am 15.10. im Pillerseetal

Zum 9. Mal lädt der ASVÖ Tirol zusammen mit den Vereinen der Region am 15.10. in St. Ulrich zum ASVÖ Familiensporttag ein. Ab 13.30 Uhr haben große und kleine Besucher wieder die Möglichkeit, das bunte Sportangebot im Pillerseetal bei den verschiedensten Mitmach-Stationen auszuprobieren und kennenzulernen. Der ASVÖ Familiensporttag findet in diesem Jahr in Kooperation mit dem Verein IDUS-Integration durch Sport – statt. Zeitgleich veranstaltet der Verein IDUS in der Halle seinen alljährlichen Flohmarkt. Die Organisatorin des Familiensporttages, Sylvia Bergmann, fasst zusammen: „Es freut uns sehr, dass wir dieses Jahr eine sinnvolle Möglichkeit gefunden haben, unseren Familiensporttag zu vernetzen. Von dieser Kooperation profitieren beide Partner gleichermaßen.“ Den Teilnehmern winken bei der großen Preisverlosung wieder super Sachpreise.

Wann? Samstag, 15.10.2016,13:30 bis 17 UhrWo? Kultur- und Sportzentrum St. Ulrich am PillerseeNähere Infos zum Familiensporttag unter www.asvoe-familiensporttag.at