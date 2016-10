Beim Musikantenstammtisch in Fieberbrunn geht's musikalisch rund

03.10.2016, 12:46 Uhr

„Wir wollen kein Konkurrenzunternehmen zum Zuginverein „Wilder Kaiser“ sein, ganz im Gegenteil – wir gestalten die Mischung der Instrumente anders und spielen in meist großen Gruppen gemeinsam!“ erläutert Initiator Edi Schmidt, der auch selbst aktives Mitglied des Zuginvereines ist.Überrascht sind alle von Anfang an vom Echo dieser Veranstaltung. Nicht nur das Interesse der Musiker ist groß, sondern vor allem der vielen „Zualoser“. Der nächste Musikantenstammtisch geht am Freitag den 28. Oktober über die Bühne; der Beginn ist jeweils um 14 Uhr und die Veranstaltung findet immer in der Knappenstube in Fieberbrunn statt.