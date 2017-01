Erzdiözese Salzburg stellt 1,16 Millionen Seiten online

16.01.2017, 13:43 Uhr

3.248 Tauf-, Heirats- und Sterbebüchern der Erzdiözese Salzburg mit rund 1,16 Millionen Seiten wurden im abgelaufenen Jahr 2016 durch Qidenus Technologies in Wien mittels semiautomatischem Buchscan-Roboter digitalisiert. Die entstandenen Digitalisate wurden kürzlich über das Kirchenbuchportal Matricula, das zum ICASUS-Netzwerk gehört, im Internet verfügbar gemacht.

Familienforschung online

Die Matriken, die in Mitteleuropa bis in das späte 16. Jahrhundert zurückreichen – flächendeckend sind sie ab dem 17. Jahrhundert überliefert –, zählen zu den wichtigsten Quellen, die nicht nur für die Familienforschung, sondern auch für vielfältige wissenschaftliche Untersuchungen, etwa aus den Bereichen Medizin-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte, herangezogen werden können. Durch die Online-Stellung sind diese Quellen jetzt unabhängig von Ort und Zeit benutzbar. Das kommt nicht nur dem einzelnen Forscher zugute, der seine Recherchen von zuhause aus anstellen kann und nicht mehr einzelne Pfarrämter oder das Archiv der Erzdiözese Salzburg aufsuchen muss, sondern schont auch die Bücher, die mitunter bereits ein paar hundert Jahre alt und entsprechend „mitgenommen“ sind.Über die Website des Archivs der Erzdiözese Salzburg http://www.kirchen.net/archiv gelangt man zum Portal Matricula und findet dort die digitalisierten Salzburger Matrikenbücher. Matricula selbst bietet zwar keine Funktion zum Drucken oder Speichern einzelner Buchseiten oder Bildausschnitte, mithilfe des Snipping Tools können jedoch problemlos Screenshots hergestellt werden. Abbildungen in besserer Qualität können zum Preis von 1,50 Euro pro Digitalisat beim Archiv der Erzdiözese bestellt werden.