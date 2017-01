Euro Camp Wilder Kaiser unter den beliebtesten Campingplätzen

11.01.2017, 14:01 Uhr

Europas beliebtester Campingplatz - St. Martin bei Lofer

KÖSSEN (red.). Der führende europäische Campingführer www.camping.info hat Europas beliebteste Campingplätze auf Basis von Gästebewertungen ermittelt. Unter mehr als 23.000 Campingplätzen ist Tirol mit sechs Campingplätzen in Europas Top 100 vertreten.Das Euro Camp Wilder Kaiser in Kössen landete als Neueinsteiger auf dem 60. Platz im europaweiten Vergleich. Im Österreichranking belegt er den 12. Platz. Zudem konnte der Tiroler Campingplatz die beste Eignung für Paragleiter und Skifahrer für sich beanspruchen. Die Lage in Skiliftnähe sowie in der Paragleiter-Region Wilder Kaiser verhalf dem Campingplatz zu dieser zusätzlichen Wertung. Moderne Mietunterkünfte, eine hervorragende Versorgung sowie eine sehr gute Infrastruktur zeichnen den Platz aus.Der Camping Grubhof aus St. Martin bei Lofer wurde zum besten Campingplatz Europas gewählt. Unter mehr als 23.000 europäischen Campingplätzen ist Österreich mit 17 Campinganlagen in den Top 100 vertreten.