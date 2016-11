24.11.2016, 14:17 Uhr

Freiheitliche Arbeitnehmer: Mariacher einstimmig wiedergewählt

INNSBRUCK/BEZIRK KITZBÜHEL (red.). Beim ordentliche Landestag der Freiheitlichen Arbeitnehmer in Innsbruck wurde Heribert Mariacher mit 100 % der Stimmen in seinem Amt als Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer bestätigt. Er kündigt an, mit dem Team des Vorstandes und den Funktionärinnen und Funktionären die kommenden AK-Wahlen bestreiten zu wollen. Zu seinen Stellvertretern wurden Franz Ebster, Manuel Mössmer und Wolfgang Neururer gewählt.

