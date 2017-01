Gymnasium St. Johann bei offenen Türen erkundet

31.01.2017, 10:51 Uhr

Großer Andrang herrschte dabei bei den Info-Veranstaltungen zur Oberstufe. Das Gymnasium in seiner achtjährigen Langform mit Schwerpunkt Sprachen bietet zusätzlich das Fach „Präsentation-Kommunikation-Medien“ an, das naturwissenschaftliche Realgymnasium setzt verstärkt auf fächerübergreifenden und praxisorientieren Unterricht in den Fächern Biologie, Chemie und Physik. Neu ist auch das Musik-BORG mit Instrumental-, Gesang- und Tanzunterricht.

Neben Führungen, Unterrichtsbesuchen, Präsentationen und Aufführungen (Theatergruppe, Schulband und -chor) luden Workshops auch zum Mitmachen ein. Mathematik, Physik, Chemie, Biologie – alles gab es zum Angreifen, Mitdenken und Erleben. In einem von den SchülerInnen organisierten Cafe sorgten die GymnasiastInnen für das leibliche Wohl für zwischendurch.