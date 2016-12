Jahreshauptversammlung des Pensionistenverbandes

10.12.2016, 18:58 Uhr

Bereits zum 16. Mal konnte Hans Spiegl als Obmann der Ortsgruppe Oberndorf des Pensionistenverbandes zur Jahreshauptversammlung einladen.Nach der Begrüßung und den Berichten von Obmann und Kassier wurde der Vorstand einstimmig entlastet.Als Referendarin war heuer Melanie Hutter vom Freiwilligenzentrum Leukental/Pillerseetal geladen. Sie klärte über die Tätigkeit des Freiwilligenzentrums auf und brachte so manchen Anwesenden zum Überlegen, sich selbst als Freiwilliger zu melden oder die Dienste von Freiwilligen in Anspruch zu nehmen.

Nach einer Vorschau auf die geplanten Tätigkeiten im nächsten Jahr wurden die Ehrungen vorgenommen. 22 Personen die 15, 20, 25 bzw. 30 Jahre bereits Mitglied beim Pensionistenverband sind, wurde die entsprechende Ehrennadel angesteckt.Zum Ausklang der Veranstaltung spielten Sepp und Franz mit Zugin und Gitarre auf.Der Dank des Vorstandes geht natürlich an die beiden Musikanten, aber auch an alle Damen und Herren, die für diesen Anlass Kuchen gemacht haben und an die Dorfwirts-Familie, die uns wieder mit offenen Armen willkommen geheißen hat.