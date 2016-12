18.12.2016, 11:38 Uhr

Kitzbüheler Adventszeit

Die "Frau Holle" hat ihre Kopfpolster leider noch nicht gerüttelt und geschüttelt, aber die vorweihnachtliche Stimmung ist deshalb in Kitzbühel nicht so sehr getrübt. Die Stadtgemeinde und viele Wirtschaftstreibende bescheren den Gästen und Einheimischen jedes Jahr viel Freude mit ihren kreativen Ideen. Heuer wurde ein guter Teil des Christkindlmarktes in den nahen Stadtpark verlegt, um den Stadtkern etwas zu entlasten. Der weihnachtliche Baumschmuck und die altertümlichen Holzbauten schaffen ein friedliches Stimmungsbild, wo man sich gerne bei Glühwein und heissen Maroni zusammenfindet und sich auch ein bisschen sentimental auf Heiligabend einstimmt.

Abendlicher Rundgang

