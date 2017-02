Masterplan in St. Johann geht weiter

08.02.2017, 11:44 Uhr

Der Bauabschnitt 2017/18 sieht weitere Gestaltungsmaßnahmen im Bereich GH Mauth bis Schmuck Wimmer sowie Vorplatz Apotheke (Kaisterstraße) sowie in der Speckbacherstraße von der Raiffeisenbank bis zur Einmündung Brauweg vor.40 % der Auftragssumme fließen in den ersten Teil der Arbeiten in der Kaiserstraße. "Im Budget 2017 sind dafür 430.000 € brutto enthalten", so Bgm. Stefan Seiwald.