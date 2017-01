Mit der U-Bahn nach Fieberbrunn?

02.01.2017, 11:42 Uhr

Tirol wird fiktiv an ein globales U-Bahnnetz angebunden.

FIEBERBRUNN (red.). Tirol bekommt eine U-Bahn, die das gesamte Bundesland durchmisst. Die erste "Station" wird am 13. Jänner um 16 Uhr in Fieberbrunn (neben der Pfarrkirche) eröffnet. Das Künstlerduo joechlTRAGSEILER installiert bis Ende Jänner insgesamt zwei U-Bahnsymbole und eine Audioinstallation. Damit wird Tirol fiktiv an ein globales U-Bahnnetz angebunden.Weitere Stationen ab Ende Jänner 2017: Innsbruck, Boznerplatz, und St. Christoph am Arlberg. Das Projekt der Künstler Alexander Jöchl, Wolfgang Tragseiler wird durch Bgm. Walter Astner eröffnet, eine Einführung gibt Ingeborg Erhart, Tiroler Künstlerschaft.

Mobilitätslösungen als Kunstinstallation

Die gerade Linie, die im Jänner um die Stationen Innsbruck, Boznerplatz, und St. Christoph am Arlberg erweitert wird, ist nicht nur visuell, sondern auch akustisch wahrnehmbar. Der Sound der Audioinstallation am Innsbrucker Boznerplatz wurde am Innsbrucker Platz in Berlin aufgenommen. Die Neubestimmung durch diese Intervention verweist mit Ironie in die Zukunft und wirft Fragen nach dem globalen Dorf und dem Verhältnis von Urbanität und landschaftlicher Idylle auf.