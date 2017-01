Musikbezirk Brixental: Neuwahl des Vorstandes und Vergabe des Bezirksmusikfestes

16.01.2017, 12:05 Uhr

Der vorbereitete Wahlvorschlag wurde einstimmig durchgewunken: Obmann bleibt Wolfgang Auinger aus Kirchberg, seine Stellvertreter sind Helmut Opperer aus Reith und Albert Sieberer aus Westendorf. Einen Wechsel gab es beim Bezirkskapellmeister: Christian Egger aus Hopfgarten (wohnhaft in Brixen im Thale) übergab den Taktstock an Anton Vötter aus Aurach.Traditionell erfolgte die Übergabe des Banners zum Bezirksmusikfest: Die Bundesmusikkapelle Westendorf übergab an die Kirchberger Kolleginnen und Kollegen. Dieses Musikfest findet vom 7. bis 9. Juli 2017 statt.Noch vorher organisieren allerdings die Westendorfer das Bezirksschirennen am 28. Jänner 2017.