Neue Vereinsjacken für den Eisschützenclub Oberndorf

03.12.2016, 16:12 Uhr

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des EC-Oberndorf fand am Sonntag, den 27.11.2016 im Hotel Neuwirt statt. Als Ehrengäste konnten Bgm. Hans Schweigkofler, Vbgm. und Volksschuldirektor Hannes Nothdurfter sowie Koop. Roman Eder begrüßt werden. Den Tätigkeitsberichten konnte man entnehmen, dass die Mitglieder des ECO bei beinahe sämtlichen Stockbewerben im Bezirk teilgenommen haben und durchwegs gute Erfolge erzielen konnten.

Auch in der kommenden Wintersaison ist wieder viel los: von der Teilnahme am Bezirkscup und den diversen Meisterschaften, bis hin zur Veranstaltung des Vereinseisschießens reicht die Palette.Da der Tag der offenen Eisbahntür in der letzten Saison ein toller Erfolg war, werden wir diesen Tag auch in dieser Saison wiederholen. Am Sonntag, den 08.01.2017 sind von 13:00 bis 17:00 Uhr alle Oberndorferinnen und Oberndorf herzlich eingeladen, diese Sportart auszuprobieren. Eisstockschießen kann man in jedem Alter - ob Volksschüler oder bereits langjähriger Pensionist - jeder kann mitmachen.Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit konnten heuer Emma Brunner und Heinz Herma geehrt werden.Nach den Ansprachen der Ehrengäste, wurden die schon lange ersehnten neuen Jacken verteilt. Die Eisschützenjugend ließ es sich nicht nehmen, diese sofort anzuprobieren und für ein Foto zu possieren.Mit einem kräftigen Stock Heil wurde die Sitzung von Obmann Christian Stöckl beendet.S.Trabi