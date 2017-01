Rotes Kreuz Kitzbühel: Bezirksstellenleiter Krause zurückgetreten

13.01.2017, 12:07 Uhr

Emotionale und kritische Abschiedsworte von Hans-Urs Krause.

KITZBÜHEL (niko). Mit einem persönlichen Schreiben an alle Mitarbeiter verabschiedete sich Hans-Urs Krause, Leiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Kitzbühel, aus seiner Tätigkeit. Er tritt mit 16. Jänner von seiner "oft nervenaufreibenden und anstrengenden Funktion" zurück.Krause war seit acht Jahren in führenden Funktionen in der Bezirksstelle tätig – oftmals mit Gegenwind aus den eigenen Reihen: "Bei einem Verein mit über 500 Freiwilligen ist eine Führung nicht einfach. Flügelkämpfe, Machtansprüche, fehlende Qualitäten, Versuche, Positionen zu ergattern, die Gier nach Belobigungen sowie persönliche Streitereien, Unverständnis für notwendige Maßnahmen und leider auch unverständliche Geldforderungen bleiben da nicht aus!"

Hier immer wieder maßvoll, aber entschieden einzugreifen, damit das „große Ganze“ nicht leide, war eine sehr stressige Aufgabe!", schaut Krause auf seine Tätigkeiten zurück: "Gott sei Dank, handelt es sich dabei nur um einen sehr kleinen Teil der Mitarbeiter, der einen als Führungsperson allerdings sehr fordert! Oft kennen die Mitarbeiter die größeren Zusammenhänge nicht und setzen Aktionen, die zwar so nicht beabsichtigt sind, aber trotzdem das Rote Kreuz und die meist ehrenamtliche Arbeit aller anderen schädigen!"Nach der langen Zeit als Führungsperson im Roten Kreuz spüre man doch Abnützungserscheinungen, so Krause. "Bevor gesundheitliche Probleme auftreten, möchte ich als Bezirksstellenleiter zurücktreten! Mit mir treten auch die nach zwei bereits erfolgten Rücktritten verbliebenen Vorstandsmitglieder zurück. Ich möchte mich bei den Vorstandsmitgliedern Siegfried Nagl und Thomas Obermoser und bei Geschäftsführer Herbert Haid für die ausgezeichnete jahrelange, konstruktive und sachliche Arbeit bedanken."