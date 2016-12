St. Johann: Startschuss für Neugestaltung der Südtiroler Siedlung

06.12.2016, 13:01 Uhr

Insgesamt bis 2021 114 neue geförderte Gemeinde-Mietwohnungen

ST. JOHANN (elis). "Es ist eine Rundumerneuerung der Südtiroler Siedlung. Wir verdichten den Wohnraum und schaffen aber gleichzeitig mehr Platz", so NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Die Neue Heimat Tirol (NHT) errichtet in St. Johann in drei Bauabschnitten geförderte Mietwohnungen, die über die Gemeinde vergeben werden. Im ersten Abschnitt wird eine Wohnanlage mit 36 Mietwohnungen samt Tiefgarage gebaut. Das Projekt wird am Areal der bestehenden Südtiroler Siedlung realisiert. Im Frühjahr 2018 sollen die neuen Wohnungen übergeben werden. Einerseits an die bestehenden Bewohner der Südtiroler Siedlung, andererseits (zu etwa einem Drittel) an neue Mieter.

114 neue Wohnungen bis Ende 2021

NHT setzt auf Passivhausqualität

„Insgesamt sollen hier 114 neue Wohnungen entstehen. Es handelt sich bei der Modernisierung der alten Südtiroler Siedlungen um das größte Bauprojekt in der NHT-Geschichte“, so Gschwentner weiter.Bgm. Stefan Seiwald begrüßt den Baustart: „Wir haben in St. Johann eine große Anzahl an Familien, die Wohnungen suchen. Diese neue Wohnanlage ist eine enorme Aufwertung für unsere Gemeinde.“ "Rund 500 Anfragen haben wir zur Zeit für Wohnungen", ergänzt Vizebgm. Georg Zimmermann.Insgesamt entstehen 36 Wohneinheiten, davon zehn Zweizimmer-, 22 Dreizimmer- und vier Vierzimmerwohnungen. Es wird auch eine eigene Tiefgarage mit 36 Abstellplätzen errichtet. Im Außenbereich sind weitere Parkplätze sowie ein frei zugänglicher Spielplatz geplant.Die Wohnanlage wird komplett in NHT-Passivhausstandard ausgeführt. Die Wärmeversorgung erfolgt über einen Fernwärmeanschluss der Ortswärme St. Johann GmbH.Die Architektengruppe P3 aus St. Johann zeichnet für die Pläne verantwortlich. Die Wohnungen werden über drei gemeinsame Stiegenhäuser erschlossen und verfügen je nach Geschoßlage über Terrassen, Balkone und Gartenflächen.Alle Wohnungen sind dauernde Mietwohnungen, die auf Dauer von der Gemeinde um rund 8,50 €/m2 vergeben werden.