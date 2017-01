Viele Tanztalente bei der Eignungsfeststellung der TMA in St. Johann

31.01.2017, 10:44 Uhr

Zahlreiche junge Tänzerinnen kamen kürzlich zur Eignungsfeststellung am Tag der offenen Tür. Schülerinnen die die Aufnahme schafften, fangen ab Herbst die professionelle Ausbildung an der TMA an. Weitere Interessierte (13 - 21 J.) können die Eignungsfeststellung nach persönlicher Terminvereinbarung absolvieren."Die TMA bietet ihre Ausbildung in unterschiedlichem Stundenausmaß in den Bereichen Ballett, Modern, Jazz und Musical an. Durch das breite Angebot an Stundenauswahl ist die Ausbildung ergänzend zu verschiedenen Schulen möglich. Ein Internat ermöglicht auch auswärtigen Schülern den Unterricht unabhängig vom Besuch der Schule", erklärt Bettina Huber von der TMA.Eignungsfeststellung zur Aufnahme an der Akademie:nach persönlicher Terminvereinbarung bis Mai möglich!Informationen & Anmeldung:www.tanz-musical-akademie.atinfo@tanz-musical-akademie.at