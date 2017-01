Weichen für Pflegeausbildung NEU gestellt

18.01.2017, 13:22 Uhr

Pflegeausbildung in Tirol bleibt regional; in St. Johann wird an neuer Pflegeschule geplant.

TIROL/ST. JOHANN (niko). Die Tiroler Landeregierung nimmt die Novellierung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes durch den Bund zum Anlass für eine umfassende Bildungsreform im Pflegebereich.Die GuKG-Novelle 2016, die im Juli im Nationalrat beschlossen wurde, sieht künftig die drei Ausbildungsmöglichkeiten Pflegeassistenz (einjährig), Pflegefachassistenz (zweijährig) und Bachelor-Ausbildung (dreijährig) vor. Getragen ist die Novelle vom Bestreben einer Stärkung der Pflege und von einer Qualitäts- und Kompetenzerweiterung.„An den Standorten des Ausbildungszentrum West in Innsbruck und Hall sowie an den fünf bestehenden Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der Bezirkskrankenhäuser in Kufstein, Lienz, Reutte, Schwaz und Zams werden dislozierte Studienstandorte von fh gesundheit und UMIT für die zukünftige Bachelorausbildung installiert", so LH Günther Platter.

Planung im BHK-Verband

In der Landesaussendung ist von der geplanten Pflegeschule in St. Johann noch nicht die Rede. "Bei uns ist allerdings seit längerem alles auf Schiene. Der Bezirks-Krankenhausverband als Bauherr hat den Grund (direkt neben dem BKH, vorher Gärtnerei, derzeit Parkplatz) angekauft, wir haben daraufhin im Gemeinderat die nötigen Entscheidungen (Flächenwidmung) gefällt", so Bgm. Stefan Seiwald."Die Vorarbeiten haben sich ein wenig verzögert (u. a. Wechsel Verwaltungsdirektor, Anm.), jetzt sind wir aber wieder voll dabei. Bis Anfang März wollen wir die Weichen für den Bau stellen, die Ausschreibung für die Planung soll noch heuer erfolgen. Für einen möglichst kostengünstigen Planungswettbewerb müssen wir noch klären, ob dieser EU-weit ausgeschrieben werden muss", so BKH-Verbandsobmann Paul Sieberer.Dabei wolle man einige Zukunftsfragen (u. a. Krankenhausküche, Raumbedarf und -planung) gemeinsam mit allen Beteiligten und Verantwortlichen in die Überlegungen einbeziehen und dann ein gesamtheitliches Projekt umsetzen, so Sieberer.