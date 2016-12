WÖRGL: Stimmungsvolle Seniorenweihnachtsfeier

11.12.2016, 15:43 Uhr

Gekommen waren als Wertschätzung der Senioren/Innen zur Seniorenweihnachtsfeier die Wörgler Bürgermeisterin Hedi Wechner, der Vizebürgermeister Hubert Aufschnaiter. Sozialreferent GR Christian Kovacevic, die GR Kayahan Kaya, Hubert Mosser und Andreas Schmidt sowie der Stadtpfarrer Dechant Theo Mairhofer und der neu geweihte Diakon Christian Hauser. Herzlich begrüßt wurde auch die Wörgler Ehrenbürgerin Maria Steiner.Durch den adventlichen Nachmittag mit Musik, Gesang und den Anklöpflern führte in gewohnter feiner Art Annemarie Duregger mit ihren kleinen Gedichten und weihnachtlichen Geschichten. Musikalische wurde die Weihnachtsfeier von der Brandenberger Familienmusik Rohregger, dem Manda-Vierg`sang aus Jenbach, der Bläsergruppe der BMK Bruckhäusl gestaltet. Den Schlusspunkt setzten die Anklöpflergruppe "Die Z`sommgwürfelten" mit ihren harmonischen Klöplerliedern die begleitet wurden einem Harfinisten und von Bartl Egger auf der Zither. Traditionell wurde noch als Letztes der Andachtsjodler, bekannt auch als Sterzinger Mettenjodler, angestimmt wo viele der Seniorinnen und Senioren mit ein stimmten.Pfarrer Theo Mairhofer zitierte ein kleine Weihnachtsgeschichte die gerade in dieser Zeit der Flucht des Krieges aber auch von schönen Momenten sehr zutreffend war.Dem Herrgott war die Streitereien, der Unfriede die Kriege auf der Erde zuviel und er beschloss einen Kometen in Richtung Erde zu schicken und damit das Ende der Erde zu besiegeln. Kurz vor dem Einschlag hörte er ein Wimmern, einen Schrei eines kleinen Kindes und es wurde dem Herrgott bewusst dass die Kinder der Welt eigentlich nicht dafür können das es Krieg und Ungemach gibt. In letzter Sekunde ließ Gott den Kometen an der Erde Vorbeischrammen, die Erde durfte "weiterleben". Gerade in der heutigen Zeit eine Geschichte zum Nachdenken, so der Dechant.Hedi Wechner, eine Bürgermeisterin mit Herz wie sie von einigen Seniorinnen während der Feier genannt wurde, erzählte eine berührende Adventgeschichte die sich eines wahren Hintergrundes nicht verwehren konnte. Eine Geschichte die in ihrer Kürze und Einfachheit aufzeigte dass Mitmenschen oft vergessen werden, ihre Arbeit, die sie an anderen Menschen verrichten einfach als normal angesehen wird, diese Menschen arbeiten für uns im Hintergrund, vergessen wir sie nicht, so die Bürgermeisterin. Nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit für unsere Mitmenschen.Gedankt wurde in Form eines kleinen Geschenkkorbes der Moderatorin Annemarie Egger, Anita Schipfllinger und Barbara Stonig-Kuenzer für die hervorragende Vorarbeit und Organisation sowie Edi Terzer der seit vielen Jahren für den "guten Ton" und die Feinarbeit in der Aula zuständig war - Edi Terzer geht in den wohlverdienten Ruhestand.