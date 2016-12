30. Kitzbüheler Alpenrallye: 7. bis 10. Juni 2017

11.12.2016, 00:00 Uhr

30 Jahre Classic Cars im Herz der Alpen. Sportlichkeit und Exklusivität auf vier Rädern.

KITZBÜHEL (niko). Mit vielen Höhepunkten und neuen, attraktiven Strecken feiert die Alpenrallye 2017 ihr 30-Jahr-Jubiläum. Als besondere Herausforderung wartet im Jubiläumsjahr wieder eine Großglockner-Etappe auf die Teilnehmer.Rund 600 Kilometer haben die Starter vom 7. bis 10. Juni zu bewältigen: einige der schönsten Alpenstraßen in Tirol, Salzburg und Bayern stehen auf dem Programm.Im Einsatz sind attraktive Rennsportmodelle der Vorkriegsjahre, elegante Coupés, Roadster und kostbare Limousinen der 50er-, 60er- und frühen 70er-Jahre, aber auch ausgewählte Alltagsautos werden die drei Etappen in Angriff nehmen. Baujahrsgrenze für die 200 Classic Cars ist 1972.

30 Jahre Tradition

Gefahren wird in zwei Kategorien: in der Sport-Trophy sind die Enthusiasten der Szene zu Hause: hier geht es um Zehntelsekunden und um den Gesamtsieg in der Rallye – in der Classic-Trophy finden sich neben den “sportlichen” Startern auch viele Genussfahrer in der Startliste. Und natürlich werden wieder etliche prominente Teilnehmer aus Rennsport, Film, Showbusiness und Wirtschaft bei der Alpenrallye am Start sein.Die Kitzbüheler Alpenrallye zählt seit 30 Jahren zu den renommiertesten Classic-Car-Veranstaltungen Europas und ist die traditionsreichste der großen österreichischen Oldtimer-Veranstaltungen.