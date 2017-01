Dichtes Zugangebot zu den Hahnenkammrennen Kitzbühel

14.01.2017, 00:00 Uhr

Über 70.000 zusätzliche Sitzplätze am Rennwochenende – Eintrittskarten und Kombitickets zu den Rennen gibt es bei jedem ÖBB-Fahrkartenautomaten – „Hahnenkammexpress“ fährt für die Fans an den Renntagen zwischen Kirchberg – Kitzbühel – St. Johann kostenlos

KITZBÜHEL (niko). Für die Mobilität der Zigtausenden Fans verstärken die ÖBB an allen drei Renntagen ihr Zugangebot rund um Kitzbühel und sorgen in enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter für sichere und verlässliche Zugangebote für die An- und Rückreise. Das ausgeklügelte System der ÖBB mit kostenlosen Shuttlezügen auf der rund 20 km langen Bahnstrecke zwischen Kirchberg – Kitzbühel Hahnenkamm und St. Johann ist das Rückgrat der Mobilität. Entlang der Bahnstrecke werden Großparkplätze eingerichtet. An den drei Renntagen wird das Fahrplanangebot für die Bahnkunden deutlich erweitert; so sind 45 Zuggarnituren zusätzlich im Dauereinsatz.

Halt im Zielgelände

Mehr Züge – Mehr Sitzplätze

Wer noch Tickets braucht, kein Problem – bei allen ÖBB Fahrkartenautomaten sind sowohl Kombitickets als auch nur Eintrittskarten für alle Renntage einfach und rund um die Uhr zu buchen (Infos: www.oebb.at)Ein unschlagbares Argument für die Anreise mit den ÖBB-Zügen ist die ideale Lage des Bahnhofes „Kitzbühel-Hahnenkamm“. Von hier sind es nur wenige Gehminuten bis zu den Zielstadien.An den Renntagen ist die Benützung der ÖBB Shuttlezüge ab 8.30 Uhr zwischen den Bahnhöfen Kirchberg und St. Johann kostenlos. Zu den Spitzenzeiten am Samstag und Sonntag fahren die Shuttlezüge im 15-20-Minuten-Takt. Am Samstag wird der Shuttleservice bis kurz vor Mitternacht angeboten.Die Sitzplatzanzahl der Züge rund um Kitzbühel wird verdoppelt, die Regionalexpresszüge mit mehr Waggons bestückt. So werden am Rennwochenende über 70.000 zusätzliche Sitzplätze auf die Schiene gestellt. Damit die Fans auch einfach und bequem nach Kitzbühel kommen bieten die ÖBB ein Kombiticket an (Hin-/Rückfahrt, Tageseintrittskarte).